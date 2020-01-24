شكرا لقرائتكم لقطات طريفة بين حسام عاشور وعلى معلول بمران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى بموقع "تويتر" صور تجمع بين التونسى على معلول و حسام عاشور قائد الفريق الأحمر خلال الاستعدادات لمباراة النجم الساحلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وظهر المرح بين الثنائى عاشور ومعلول خلال أحد التدريبات الترفيهية وجاء التعليق على الصورة قائلا: "علولو.. لكن القائد ليس صيداً سهلا".

شهد المران فقرة ترفيهية تناقل فيها اللاعبون للكرة باليد بشكل ترفيهى، وذلك فى إطار تخفيف الحمل البدنى وتنويع الوحدات التدريبية؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى وأراد المدرب السويسرى من خلال الفقرة الترفيهية تحدى الملل الذى يعانى منه الفريق نتيجة ضغط المباريات وحالة الإجهاد التى يعانى منها الفريق.

فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لثلاثى حراسة المرمى بالفريق فى مران الفريق الجماعى ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التدريبات مشاركة الثلاثى شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى، حيث حصل اللاعبون على وحدات تدريبية متنوعة قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة رفقة باقي اللاعبين.

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وحرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على حضور مران الفريق لليوم الثالث على التوالى بعدما حضر فى اليومين الماضيين وتحدث مع اللاعبين وشد من أزرهم لتحقيق الفوز والحفاظ على حظوظ المارد الأحمر فى التأهل لدور الثمانية بدورى الأبطال، واستكمال رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013.

ويجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتصالات بالجهات الأمنية من أجل زيادة عدد الجمهور فى مباراة النجم الساحلي ببطولة أفريقيا بعد نفاد التذاكر التي تم طرحها للمباراة مؤخرا، والتى بلغ عددها عشرة آلاف تذكرة، ويرغب رئيس الأهلي في الحصول على موافقات الجهات الأمنية بزيادة عدد الجمهور والسماح بحضور 10 آلاف مشجع آخر لحضور اللقاء المرتقب الذى سيُقام بعد غد، الأحد، باستاد السلام في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

على الصعيد ذاته، قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي: "تذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي نفدت فور طرحها للجمهور في أقل من ثلاث ساعات عبر نظام تذكرتي"، موضحاً أنه تم طرح التذاكر الساعة 12.00 مساءً خلال 45 دقيقة تم حجز 8 آلاف تذكرة، وتم تأكيد شرائها وعندما حانت الساعة 3.00 تم تأكيد شراء كل التذاكر "10 آلاف".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ9 نقاط، وأعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم الساحلى التونسى، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى سوف تواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا.