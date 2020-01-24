مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام مازيمبي

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد مازيمبي

الزمالك ضد مازيمبي .. أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة اليوم امام مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.



تشكيل الزمالك ضد مازيمبى

وضم تشكيل الزمالك كل من :

محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، وفي الهجوم كل من شيكابالا وأشرف بن شرقي ويوسف اوباما ومهاجم صريح مصطفي محمد.

ووجه الجهاز الطبي بفريق الكرة بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة ، تحذيرات طبية للتونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك من الالتحامات العنيفة مع لاعبي مازيمبي في مباراة الفريقين التي ستقام في التاسعة من مساء اليوم علي استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويعاني ساسي من جرح اعلي الحاجب وهو ما جعل الجهاز الطبي يحذر ساسي من التدخلات العنيفة مع لاعبي مازيمبي خوفا من تفاقم اصابته او تعرضه لجرح أكبر يؤثر علي مشاركته في المباريات المقبلة للفريق .

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فيما منح كارتيرون المدير الفنى للزمالك، تعليمات الأخيرة للاعبين بضرورة استغلال عامل دعم الجمهور أمام مازيمبى إلى جانب التعليمات الفنية وعلى رأسها تعليماته للثنائى حازم إمام ومحمد عبد الشافى ظهيرى الجنب بالفريق الأبيض، بضرورة الحذر حال التقدم خاصة إن المنافس سيركز جهوده حول انطلاقات المهاجم جاكسون موليكا والجناح الأيسر كالابا وهو ما جعل كارتيرون يشدد فى تعليماته حول ضرورة تقديم حازم إمام وعبد الشافى للأدوار الدفاعية بصورة جيدة مع ثنائى قلب الدفاع محمود علاء ومحمود الونش.

الزمالك ضد مازيمبي

كما شدد كارتيرون فى تعليمات لمهاجمى الفريق بضرورة استغلال الفرص وعدم التسرع أمام المرمى خاصة إن التركيز سيجعل الفريق يحقق هدفه بالتقدم على الفريق الكونغولى وأوضح للاعبين إنه يعلم جيداً إن المباراة بالنسبة لهم رد اعتبار حول الخسارة فى الجولة الأولى بثلاثية نظيفة من مازيمبى ولكنه أوضح إن التركيز سيجعل الفريق يصل إلى هدفه بحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة إلى جانب تحقيق الفوز.

فيما أوضح المدير الفنى للزمالك، للاعبين، بضرورة التركيز حول اللعب الجماعى الذى سيساهم أيضا فى تقارب الخطوط مع ضرورة تضييق المساحات بين الخطوط خاصة إن المنافس يمتلك لاعبين أصحاب سرعات فى تشكيلته، ويفضل كارتيرون على استخدام المهارة لصالح الفريق حيث تابع إنه لن يقبل بأى حالة من الأنانية أو اللعب الفردى.

كما طالب كارتيرون، لاعبى الزمالك، بضرورة استغلال التمريرات البينية فى اختراق دفاعات مازيمبى والتى يجيدها التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق إلى الجناحين سواء المغربى أشرف بن شرقى أو محمد أوناجم كما شدد المدرب الفرنسى إنه يجب تنويع الهجمات بين الأطراف والعمق لاختراق دفاعات بطل الكونغو.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.