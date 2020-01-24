شكرا لقرائتكم ترشيح إيمانويل أمونيكى لتدريب المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مصدر داخل إدارة نادي مصر للمقاصة مفاجأة في عملية التفاوض مع مدير فني جديد لقيادة الفريق خلفا لمدير الفني السابق للفريق والذي تمت اقالته بسبب سوء النتائج، وقال المصدر إن أحد وكلاء اللاعبين هو من يحاول إقناع محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة بالتعاقد مع إيمانويل امونيكي النيجيري لاعب الزمالك السابق، وأن الوكيل هو الذي يتحمل تكلفة حضور المدرب الي مصر واقامته كاملة من اجل التفاوض مع إدارة المقاصة في محاولة لاقناع إدارة النادى بالتعاقد مع ايمانويل، في الوقت الذي لا ترغب إدارة المقاصة في التعاقد مع مدير فني إفريقي.

وأعلن مسئولو نادى مصر المقاصة إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومى، أول أمس الأربعاء، وتولى جمال عمر تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى جديد، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء الماضى فى الجولة الـ 14 للدورى المصرى ليحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 15 فى جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من فوزين و5 تعادلات و7 خسائر.

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واضاف المصدر أن بعض مسئولى المقاصة يرون أن ايمانويل لن يحقق طموح الفريق ولكنها ستتفاوض معه لمعرفة مدي طموحه فى مشواره الذى التدريبي وأن كان الاتجاه عدم الاقتناع بقيادة ايمانويل للفريق ولكن سيكون هناك جلسة حاسمة بعد حضور المدير الفنى للقاهرة على حسابه للتفاوض مع ادارة النادى الفيومى .

وبخلاف العرض الذى تلقاه إدارة المقاصة لقيادة أمونيكى الفريق فهناك دخل 5 مدربين ترشيحات تولى منصب المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة خلفا لاحمد حسام ميدو وهم كلا من على ماهر المدير الفنى السابق لانبي، وأحمد حسن المدير الفنى السابق للإسماعيلى وكابتن المنتخب الوطنى السابق، وإيهاب جلال المدير الفنى الحالى لفريق المصرى، وخالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطني.