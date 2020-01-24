شكرا لقرائتكم أيمن حفنى يرتدى القميص "25" مع المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل أيمن حفني الوافد الجديد إلى المقاولون العرب على القميص رقم 25 مع ذئاب الجبل، وذلك بعد انضمامه رسميا إلى قلعة ذئاب الجبل على بيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قادما من فريق مصر المقاصة والذي لم يحظى اللاعب بفرصة للمشاركة معه بسبب أزمة استنفاذ المقاصة للاستبدالات التي حالت دون قيد اللاعب بين صفوف الفريق الفيومي منذ انضمامه للمقاصة من الزمالك في صفقة بيع نهائي بداية الموسم الجاري.

وقاد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة الذئاب والمشرف العام على الكرة بالنادي وعماد النحاس المدير الفني المفاوضات في سرية تامة وانهيا كافة الأمور المتعلقة بانتقال اللاعب لفريقه بشكل رسمي .

كان نادي المقاولون العرب قد أنهي استعارة أيمن حفني، لاعب مصر المقاصة والزمالك، لمدة 6 شهور بداية من فترة الإنتقالات الشتوية الجارية. وأكد محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون العرب لـ"اليوم السابع" أنه تمت استعارة أيمن حفنى من المقاصة لمدة 6 أشهر بداية من الانتقالات الحالية وسينضم لتدريبات الفريق خلال ساعات.

وتابع عادل أن صفقة أيمن حفنى ستكون مفيدة للمقاولون العرب الذى يتواجد فى المركز الثاني لبطولة الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 29 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 36 نقطة، حيث فاز ذئاب الجبل في 9 مباريات وتعادلوا في ثلاثة وخسروا اثنتين كانتا أمام الأهلي والزمالك.

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ويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهما، ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

جاءت انتصارات المقاولون على حساب فرق: طلائع الجيش 1/0، الانتاج الحربي 1/0، أسوان 2/1، الجونة 2/0، المصري 1/0، حرس الحدود 1/0، الإسماعيلي 2/0، الاتحاد 1/0، إف سي مصر 3/1. فيما تعادل المقاولون مع سموحة 2/2 ومصر المقاصة بهدف لمثله.

واستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر بعد الخسارة فى الجولة الأخيرة أمام النادي الأهلي بنتيجة 2/0، في لقاء الجولة 14، ليواصل استعداداته لمواجهة طنطا.

من جانبه اكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون ان ايمن حفني لاعب كبير ويملك من الخبرات ما يجعله واحد من اهم الصفقات للذئاب في المرحلة الحالية .