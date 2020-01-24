شكرا لقرائتكم 21 لاعبًا فى قائمة المصري لمواجهة نواذيبو بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

هذا وقد أعلن ايهاب جلال المدير الفني للفريق عن قائمة لاعبيه المنتظمين في المعسكر والتي تضم 21 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :

في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.

في خط الظهر: أحمد شوشة ، سعيدو سيمبوريه ، كريم العراقي ، بهاء مجدي ، عمر كمال.

في خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، حسن علي ، حجاج عويس ، اسلام عطية ، أحمد ياسر ، مفتاح طقطق ، محمد جابر ، أحمد عادل ميسي ، حسين رجب ، شيخ موكورو.

في خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.

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أنهت إدارة النادى المصرى البورسعيدى، بقيادة المدير التنفيذى اللواء محمود المر، إجراءات استقبال بعثة نادى نواذيبو الموريتانى والتى وصلت مطار القاهرة الدولى منذ قليل، واصطحب مسئولو النادى المصرى البعثة – التى تضم 26 فردا ويترأسها السيد جدو أحمد بنان المدير التنفيذى لنادى نواذيبو – إلى مدينة برج العرب استعدادا للمباراة التى تجمع الفريقين فى التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتبدأ إدارة النادى المصري، أمس الخميس، بيع تذاكر مباراة المصرى وضيفه فريق نواذيبو الموريتانى اعتبارا من الحادية عشرة صباح اليوم وحتى السابعة مساءً بالمنفذ الموجود خلف المدرج البحرى وكذلك بالمنفذ الموجود بفرع النادى المصرى “الضواحى 1”، وتبلغ سعر تذكرة مدرج الدرجة الثالثة 100 جنيه، فيما تبلغ سعر تذكرة مدرج المقصورة 500 جنيه.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” مباراة المصرى وضيفه نواذيبو الموريتانى إلى طاقم تحكيم دولى مغربى يقوده حكم الساحة كريم صبرى، ومعه كل من هشام آيت ابو “مساعد حكم أول” ويوسف مبروك “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع سمير قزاز، فيما سيتولى التونسى بوصيرى بوجليل مهام مراقب المباراة، فيما يقوم الإعلامى مصطفى طنطاوى بمهام المنسق الإعلامى للمباراة، بينما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى السودانى عصام شعبان، ويتولى النيجيرى اوكى سيلفانز اوبى مهام المنسق الأمنى للمباراة.

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى على نظيره مياه الدقهلية، أحد أندية الدرجة الثانية بمجموعة الدقهلية، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء فى المباراة الودية التى أدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من خالد منسى حكمًا للساحة ومعه كل من محمد شفيق ومحمد سعيد عبد الله كمساعدين.

استغل إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى المباراة فى الدفع بأكبر عدد من لاعبيه، حيث دفع بتشكيلين مختلفين على مدار الشوطين بهدف تجهيز جميع اللاعبين لمباراته بالجولة الخامسة من الكونفدرالية والتى تجمعه بضيفه فريق نواذيبو الموريتانى والمقرر إقامتها الأحد المقبل على ستاد الاسكندرية.