شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي يظهر بدون رباط رأس قبل مواجهة مازيمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد مازيمبي الزمالك ضد مازيمبي .. ظهر التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، لأول مرة بدون رباط رأس، أثناء تأدية الإحماء الآن، قبل مشاركته فى مباراة الأبيض أمام مازيمبى الكونغولى التى ستجمع بين الفريقين فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد السلام، حيث يتواجد الفريقين ضمن المجموعة الأولى رفقة أندية أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

الزمالك ضد مازيمبي

وتعرض فرجانى ساسى، للإصابة بجرح قطعى فى الرأس استلزم إجراء خياطة له بـ4 غرز، أثناء مشاركته مع الزمالك أمام زيسكو يونايتد الزامبى، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ليشارك مع الفريق خلال الفترة الماضية بـ"رباط طبى" حول رأسه للحماية من الإصابة، ليظهر لأول مرة اليوم بدون هذا الرباط، استعدادا لمواجهة مازيمبى.

الزمالك ضد مازيمبي

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.

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كان الزمالك قد هُزم من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين دون رد فى الجولة الثانية، ثم تعادل مع زيسكو يونايتد بهدف لمثله فى الجولة الثالثة، قبل أن يفوز عليه بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات.

فيما حقق الزمالك الفوز فى مباراته الأخيرة أمام الجونة بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

يحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته اليوم أمام مازيمبى الكونغولى، حتى يضمن التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، دون النظر لنتائج الفرق الأخرى، حيث سيمنحه الفوز على بطل الكونغو رفع رصيده إلى 10 نقاط ليتساوى مع مازيمبى المتصدر.