شكرا لقرائتكم التونسية أنس جابر تقصي فوزنياكي.. وخروج سيرينا وأوساكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصلت لاعبة التنس الأسترالية، آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالمياً انطلاقتها في بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي بتأهلها إلى الدور الرابع للبطولة، فيما سقطت الأميركية سيرينا وليامز والدنماركية كارولين فوزنياكي الفائزتان باللقب سابقا في الدور الثالث للبطولة.

وتغلبت بارتي على البداية السيئة في المباراة وانتزعت فوزا ثمينا 6 / 3 و6 / 2 على إلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان يوم الجمعة في الدور الثالث للبطولة.

وتأهلت بارتي المصنفة الأولى للبطولة إلى الدور الرابع (دور الستة عشر) بعد تغلبها على ريباكينا المصنفة الـ29 للبطولة لتتقدم بارتي خطوة جديدة على طريق البحث عن لقب البطولة. وتحلم بارتي بأن تصبح أول لاعبة أسترالية تفوز بلقب منافسات فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة منذ 1978.

ولم تبدأ بارتي، 23 عاما، المباراة بأفضل مستوياتها حيث كان التفوق في بداية اللقاء لمنافستها التي قدمت ضربات إرسال قوية قبل أن تفيق بارتي من غفوتها وتحقق الفوز الثمين بفضل الأخطاء العديدة من ريباكينا. وتلتقي بارتي، التي حسمت المباراة في ساعة واحدة و18 دقيقة، في دور الستة عشر مع الأميركية أليسون ريسك المصنفة الثامنة عشرة للبطولة والتي تغلبت على الألمانية جوليا جورجيس 1 / 6 و7 / 6 (7 / 4) و6 / 2 في مباراة أخرى بالدور الثالث للبطولة.

ووضعت التونسية أنس جابر كلمة النهاية في المسيرة الرياضية للاعبة الدنماركية الشهيرة كارولين فوزنياكي بالتغلب عليها اليوم في الدور الثالث للبطولة. وقدمت أنس جابر مباراة قوية وأداء غير متوقع أمام فوزنياكي المصنفة الأولى على العالم سابقا والفائزة بلقب أستراليا المفتوحة في 2018 وتغلبت عليها 7 / 5 و3 / 6 و7 / 5 في مباراة مثيرة استغرقت أكثر قليلا من ساعتين. وكانت أنس جابر فجرت مفاجأة كبيرة في الدور الثاني للبطولة بالفوز على البريطانية جوانا كونتا المصنفة الثانية عشرة للبطولة قبل أن تتبعها بمفاجأة أخرى وتفوز على فوزنياكي.

وكانت البطولة الحالية هي الأخيرة لفوزنياكي قبل الاعتزال، لكنها لم تستطع الوصول بعيدا في هذه البطولة. ونجحت فوزنياكي في الرد على خسارتها في المجموعة الأولى من المباراة بالفوز في المجموعة الثانية، ولكنها لم تستطع استكمال العودة في المباراة وسقطت أمام منافستها التونسية. وهذه هي المرة الأولى في مسيرتها الرياضية التي تصل فيها أنس جابر لدور الستة عشر في إحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.

وكانت فوزنياكي فازت بلقب البطولة قبل عامين، لكنها عانت بعد هذا من التهاب روماتيزمي في المفاصل لتنهي عام 2018 بأسوأ شكل في مسيرتها الرياضية منذ 2007. وفجرت لاعبة التنس الصينية كيانغ وانغ إحدى مفاجآت البطولة في الموسم الحالي وأطاحت بالأميركية المخضرمة سيرينا وليامز اليوم الجمعة من الدور الثالث للبطولة. وأرجأت وانغ المصنفة 27 للبطولة حلم سيرينا في إحراز اللقب الـ24 لها في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مارجريت كورت حتى إشعار آخر. وتأهلت وانغ إلى الدور الرابع (دور الستة عشر) بالفوز على سيرينا المصنفة الثامنة للبطولة 6 / 4 و6 / 7 (2 / 7) و7 / 5 .

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وهذه هي المرة الأولى منذ 2006 التي تفشل فيها سيرينا في اجتياز الدور الثالث ببطولة أستراليا المفتوحة التي أحرزت لقبها سبع مرات سابقة.

وثأرت وانغ اليوم لهزيمتها الثقيلة 1 / 6 وصفر / 6 أمام سيرينا، 38 عاما، في آخر مواجهة سابقة بينهما وذلك في دور الثمانية لبطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) رابع بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في عام 2019 .

وتلتقي وانغ في الدور الرابع مع التونسية أنس جابر.

وتأهلت التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة السابعة للبطولة إلى دور الستة عشر بالفوز على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة الـ25 للبطولة 6 / 1 و6 / 2 لتلتقي في دور الستة عشر مع اليونانية مارسا سكاري المصنفة 22 للبطولة والتي فجرت مفاجأة أخرى اليوم وتغلبت على الأميركية ماديسون كيز المصنفة العاشرة للبطولة 6 / 4 و6 / 4 . وأصبحت كيز ثاني مصنفة في المراكز العشرة الأولى تودع البطولة اليوم من الدور الثالث وذلك بعد مواطنتها سيرينا.

وواصلت نجمة التنس الصاعدة كوكو غوف انطلاقتها المذهلة وفجرت كبرى مفاجآت مسيرتها الاحترافية حتى الآن بفوزها على النجمة اليابانية ناومي أوساكا 6 / 3 و6 / 3 يوم الجمعة في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

واحتاجت غوف، 15 عاما، إلى 67 دقيقة فقط للتغلب على أوساكا المصنفة الثالثة للبطولة الأسترالية وحاملة لقبها، والتأهل إلى الدور الرابع (دور الستة عشر).

وثأرت غوف بذلك لهزيمتها أمام أوساكا في الدور الثالث أيضا من بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) في نسخة العام الماضي في سبتمبر، حيث كانت أوساكا قد حسمت تلك المباراة خلال 65 دقيقة، بنتيجة 6 / 3 و6 / صفر .