شكرا لقرائتكم الهلال يسعى لاستعادة صدارته على حساب الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الهلال لتأمين صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الشباب، في المواجهة التي يحتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يبحث اتحاد جدة عن استعادة توازنه حينما يستضيف نظيره العدالة، ويتطلع فريقا أبها وضيفه الفيصلي لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يلتقيان في ختام الدور الأول لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يسعى الهلال لتأمين صدارته واستعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الشباب.

وتوقفت انتصارات الهلال عقب تعادله أمام مضيفه الفيصلي 2-2 يوم الاثنين الماضي في مباراةٍ مؤجلة من المرحلة 12 ليتصدر بفارق نقطة عن وصيفه النصر. ويبحث الهلال عن فوزٍ سيمنحه لقب بطولة الشتاء الرمزي مع نهاية الدور الأول لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى الروماني وزافان لوشيسكو ضربةً موجعة بعد تأكد غياب مدافعه محمد البريك بسبب الإصابة، وسيشرك بديلاً له الوافد الجديد مد الله العليان المنتقل للفريق الأسبوع الماضي من نادي التعاون. وفي المقابل يأمل الشباب في مواصلة انتصاراته بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق في المرحلتين السابقتين.

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واستعاد الشباب توازنه في المرحلتين السابقتين عقب فوزه أمام ضيفه أهلي جدة بهدف نظيف وفوزه أمام مضيفه الحزم بذات النتيجة ليرفع رصيده إلى 21 نقطة متقدماً إلى المركز التاسع.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يبحث اتحاد جدة عن استعادة توازنه حينما يستضيف العدالة الجريح.

ويأمل الهولندي تين كات مدرب الاتحاد في أن يواصل لاعبوه ذات الأداء المميز الذي قدموه في مواجهة النصر الماضية حينما اقتنصوا نقطةً ثمينة من الرياض. ومن المتوقع أن يُشرك مدرب الاتحاد لاعبه الجديد عبدالمجيد السواط المنتقل للفريق من نادي التعاون يوم الثلاثاء الماضي. ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز 13 برصيد 14 نقطة وبفارق 5 نقاط عن العدالة صاحب المركز 15.

وعلى ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يبحث فريقا أبها وضيفه الفيصلي عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يلتقيان. وتوقفت انتصارات أبها في المرحلة السابقة حينما خسر من مضيفه أهلي جدة 3-1 ليبقى في المركز السابع برصيد 23 نقطة. وفي المقابل يبحث الفيصلي عن ايقاف مسلسل نزيف النقاط والعودة مجدداً لنغمة الانتصارات التي توقفت في آخر 3 مباريات للفريق. ولم يعرف الفيصلي الفوز في آخر 3 مباريات حينما خسر أمام الوحدة والرائد وتعادل أمام الهلال ليبقى في المركز الثامن برصيد 21.