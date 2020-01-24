رودجرز يؤكد عدم خطورة إصابة فاردي

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خفف الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز مدرب فريق ليستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم الجمعة من المخاوف حول مدى خطورة إصابة هداف الفريق جايمي فاردي، متوقعا عودته قريبا.

وأُجبِر فاردي على مغادرة الملعب في الدقيقة 43 من مباراة فريقه ضد وست هام في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الأربعاء، رغم محاولته مواصلة اللعب.

ويحتل فاردي صدارة الهدافين برصيد 17 هدفا ساهمت بشكل كبير في احتلال فريقه المرتبة الثالثة.

وقال رودجرز للصحافيين عشية المباراة ضد برنتفورد من الدرجة الأولى في كأس الاتحاد الإنكليزي "لن يكون (فاردي) متوفرا في مباراة السبت وستكون هناك علامة استفهام حول مشاركته الثلاثاء (في كأس الرابطة ضد أستون فيلا)، على الرغم من أنها بالتأكيد ليست اصابة خطيرة كما كنا نظن في البداية".

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واضاف "إنها ليست العضلة الخلفية، انها تمدد عضلي، لذلك نأمل بعودته الثلاثاء، وهناك القليل من العمل الذي يتعين القيام به. سيعمل مع الفريق الطبي. وسيبقى معه في عطلة نهاية الأسبوع".

وتابع "إنه أفضل بكثير مما كان عليه بعد المباراة مباشرة، عندما كان يكافح من أجل التحرك. ولكنه اليوم أفضل كثيرا".

في المقابل، أكد رودرجز غياب لاعب الوسط الفرنسي نامباليس مندي سيغيب لستة أسابيع بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في الشوط الاول من المباراة ضد وست هام يونايتد.