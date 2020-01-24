لوكاكو: اتخذت القرار الصحيح بترك مانشستر يونايتد









اسماء السيد - اعتبر البلجيكي روميلو لوكاكو انه اتخذ القرار الصحيح بترك نادي مانشستر يونايتد الانكليزي إلى انتر ميلان الايطالي، قائلا انه اعاد اكتشاف نفسه بعد فترة عصيبة في ملعب "أولد ترافورد".

وكان المهاجم الصلب البنية قد انتقل من ايفرتون الانكليزي الى يونايتد في صفقة هائلة في تموز/يوليو 2017 بلغت قيمتها 98 مليون دولار اميركي، وسجل 42 هدفا في موسمين مع "الشياطين الحمر" قبل انتقاله الى انتر في اب/اغسطس الماضي.

وفي ملعب "جوزيبي مياتسا" يقدّم المهاجم البارز مستويات جميلة مع زميله الارجنتيني لاوتارو مارتينيز، فسجل حتى الان 18 هدفا، ليقود تشكيلة المدرب انتونيو كونتي الى منافسة يوفنتوس العملاق على اللقب.

قال لوكاكو (26 عاما) في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" انه اتخذ القرار بنفسه وقد أتى بثماره "تعين علي اعادة ايجاد نفسي. كان العام الماضي صعبا بالنسبة لي على الصعيد الاحترافي، لان الامور لم تجر كما أردت ولم اكن اؤدي جيدا.. توصلت الى قناعة انه حان الوقت كي أغيّر البيئة".

تابع "اتخذت قراري نحو اذار/مارس وذهبت الى مكتب المدرب (النروجي اولي غونار سولسكاير) وابلغته بانه حان الوقت كي أجد شيئا مختلفا".

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أضاف "اعتقد اني اتخذت القرار الصحيح، وقد افسح مانشستر يونايتد بالمجال أمام لاعبين صاعدين، لذا كان قرارا مفيدا للطرفين".

وقدم لوكاكو مستوى جيدا في موسمه الاول بعدما استقدمه البرتغالي جوزيه مورينيو، فسجل 27 هدفا عندما حل يونايتد وصيفا في الدوري.

لكن مورينيو أقيل في كانون الاول/ديسمبر 2018 لسوء النتائج، ولم يعد لوكاكو قادرا على تكرار مستوياته.

وعن علاقته بمدربه الجديد كونتي، قال لوكاكو "المدرب يقولها مباشرة في وجهك اذا كنت جيدا او سيئا... اذا لم تنفذ ما يقوله لا تلعب. تعرف موقعك وهذا ما أحترمه فيه".