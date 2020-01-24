كورة Goal|| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شووت Yalla Live Zamalek .. يلا شوت بث مباشر الزمالك شوف أونلاين مختلف الجودات دون تقطيع

نقدم لكم مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر يلا شووت Kora live يلا شوت بث مباشر الزمالك يوتيوب، يستضيف نادي الزمالك اليوم منافس عصيب ألا وهو مازيمبي، على ستاد السلام الدولي بالقاهرة، ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال، ويتمركز الفارس الأبيض في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 7 نقاط جمعهما من فوزين وتعادل وهزيمة وحيدة، فيما يتساوى أول أغسطس وزيسكو برصيد نقطتين ويتركان المقدمة والمركز الأول للنادي الكونغولي برصيد 10 نقاط، ويرغب الفارس الأبيض في التأهل بتحقيق الفوز اليوم.

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي beIN Sport HD Live يلا شوت بث مباشر الزمالك كورة لايف الاسطورة يلاشوت، وليس الفوز هو السبيل الوحيد بل التعادل قد يكون كافيًا للزمالك في مواجهة مازيمبي لضمان الصعود لدور الثمانية، إذا انتهت مواجهة الفريقين الآخرين بالتعادل غدا، وبعيدا عن تلك الحسابات يبحث المستضيف أبناء ميت عقبة عن تحقيق فوز كبير في موقعة ستاد السلام، لتعويض خسارته بثلاثية في الجولة الاولى، والتي فتحت أبواب الانتقاد للاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب السابق ميتشو، لتكون السبب الاول في اقالة المدرب ويحل الفرنسي كارتيرون بدلًا منه.

بث مباشر الزمالك

يلا شوت الجديد، بث مباشر الزمالك يلا شوت، Yalla shoot كورة لايف الزمالك ومازيمبي مباشر اون لاين، وتحدث المدير الفني لمازيمبي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أمس وأوضح أنهم معتادون على مواجهات فرق شمال أفريقيا وقصد بحديثه الزمالك، وأكد أن فريقه مازيمبي استعد بشكل جيد للقاء وتابع أنهم يسعون بقوة لصدارة المجموعة وأنه من أجل الفوز قد وضع التشكيل الأفضل من وجهة نظره، لا فارق بين مازيمبي خارج أو داخل أرضه وأنه لم يعد تلميذا لكارتيرون بل أصبح له أسلوبه الخاص

سيكون البث المباشر للمباراة متاحا على موقعكم عرب نيوز قبل بداية المباراة الهامة والمرتقبة بقليل فتابعونا بتغطية مميزة