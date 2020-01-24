ماليك إيفونا إلى دوري الدرجة الثانية البرتغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني: أعلن نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي عن التعاقد مع اللاعب الجابوني ماليك إيفونا حتى نهاية الموسم الجاري، ليقود هجوم الفريق ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية. وذكر الموقع الرسمي لناسيونال ماديرا أن إيفونا الذي سيرتدي القميص رقم 18 سوف يلعب للفريق معارًا من سانتا كلارا حتى نهاية الموسم. وينافس المنتخب الجابوني مع نظيره المصري ضمن تصفيات كأس العالم 2022، بجانب منتخبي ليبيا وأنجولا. ولعب ماليك إيفونا لمنتخب الجابون في 27 مباراة دولية، وشارك أخر مرة مع الفريق أمام بوروندي في مارس 2019 ضمن تصفيات أمم إفريقيا الماضية.

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