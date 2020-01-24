تعرف على موعد مباراة مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد أن تخطى نظيره الجزائري بنتيجة 30 -27 في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة .

وتقام مباراة النهائي الساعة السابعة والنصف يوم الأحد القادم على صالة قصر الرياضة برادس مع الفائز من مباراة تونس صاحب الأرض والمرشح الأقوى للوصول للنهائي مع أنجولا .

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وحضر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مباراة نصف النهائي بعد أن وصل صباح اليوم الجمعة إلى تونس لمؤازرة منتخب مصر لكرة اليد .

وتمنح هذه البطولة بطلها بطاقة تأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، بالإضافة إلى بطاقتين غير مباشرتين للدورات المؤهلة لتصفيات الأولمبياد.

وكانت منتخب الفراعنة قد ضمن المشاركة بمونديال 2021 بسبب تنظيم البطولة في مصر بالإضافة إلي 6 منتخبات تأهلت للمونديال وعلى رأسهم تونس وأنجولا والجزائر.