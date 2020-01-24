رسميًا.. المقاولون يُعلن استعارة أيمن حفني من المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

أعلن مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، إنهاء إجراءات ضم أيمن حفني لاعب الزمالك السابق لمدة ٦ شهور على سبيل الإعارة من نادي مصر للمقاصة.

وقاد محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادي و عماد النحاس المدير الفني للفريق المفاوضات في سرية تامة وأنهيا كافة الأمور المتعلقة بانتقال اللاعب لفريقه بشكل رسمي .

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ويشارك حاليًا أيمن حفني في التدريبات الجماعية للمقاولون لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

من جانبه أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون، أن أيمن حفني، لاعب كبير ويملك من الخبرات ما يجعله واحد من أهم الصفقات لفريقه في المرحلة الحالية .

ويستعد المقاولون العرب للقاء طنطا بعد غد في الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.