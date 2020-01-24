صور: بهادر "75 عامًا" يخوض مرانه الأول استعدادًا لدخول موسوعة جينيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علي بهجي:

خاض عز الدين بهادر، صاحب الـ 75 عامًا، عصر اليوم الجمعة، مرانه الأول مع فريقه 6 أكتوبر الذي ينشط بدوري الدرجة الثالثة في بلاده.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن مساء يوم الثلاثاء، قيد عز الدين بهادر، أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية لصالح صفوف نادي 6 أكتوبر.

ونشر اتحاد الكرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لعز الدين بهادر صاحب الـ 75 عام الذي قام بالتوقيع لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.

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وجاءت تلك الخطوة من بهادر، في إطار استعداده لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي دعي لها مندوبي الموسوعة.

ومن جانبه، استقبل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، اللاعب عز الدين بهادر في مكتبه اللاعب ومسئولي النادي لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.

وينتظر أن يخوض اللاعب مباراتين كاملتين مع فريقه نادي 6 أكتوبر ليُسجل في موسوعة جينيس كأكبر لاعب في العالم.