حلم طوكيو 2020.. مصر تطيح بالجزائر وتتأهل لنهائي بطولة أمم أفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد أن تخطى نظيره الجزائري بنتيجة 30 -27 في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على صالة قصر الرياضة برادس.

وينتظر منتخب مصر مواجهة تونس صاحب الأرض والمرشح الأقوى للوصول للنهائي والذي يواجه أنجولا في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة.

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ويتأهل بطل أمم أفريقيا التي تستضيفها تونس مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ويلعب صاحبي المركزين الثاني والثالث تصفيات ، فيما يتأهل أصحاب الـ 6 مراكز الأولى إلى بطولة كأس العالم بمصر 2021 .

جاء الشوط الأول متكافئ بين المنتخبين وانتهى لمصلحة الفراعنة 15-14 وتفوق منتخب مصر على منافسه في الشوط الثاني يمنح مدرب الفريق الفرصة للبدلاء لتنتهي المباراة 30-27.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد القادم على صالة قصر الرياضة برادس.