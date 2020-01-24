النصر يفوز على الاتفاق ويتصدر الدوري السعودي .. صور

حقق فريق النصر فوزا مهما على نظيره فريق الاتفاق بهدف دون رد ، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الامير محمد بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس

أحرز هدف التقدم للنصر المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة ٣٥ بعد عرضية من النيجيري احمد موسي داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك .

بهذة النتيجة يحتل نادى النصر صدارة الدورى السعودى برصيد ٣٣ نقطة، بينما يحتل نادى الاتفاق المركز الحادي عشر برصيد ١٧ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة. منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.أحرز هدف التقدم للنصر المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة ٣٥ بعد عرضية من النيجيري احمد موسي داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك .بهذة النتيجة يحتل نادى النصر صدارة الدورى السعودى برصيد ٣٣ نقطة، بينما يحتل نادى الاتفاق المركز الحادي عشر برصيد ١٧ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.

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