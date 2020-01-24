"الشباب والرياضة" : مهام عديدة لبرنامج "أنا متطوع" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

اطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات برنامج "أنا متطوع"، لتنظيم فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال51، بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة في وقت سابق، أن بناء الإنسان من أهم الأمور فى الدول ومنها الاهتمام بالجوانب الثقافية والفكرية والاجتماعية والبدنية وهو ما يتم

من خلال البروتوكول الذى يخدم الجوانب الثقافية والقدرات على التفكير، مشيراً إلى الاستفادة من مراكز الشباب في تطوير فكر وثقافة الشباب لبناء العقول.

وتتعدد مهام المتطوعين ببرنامج أنا متطوع لتشمل عدة لجان منها لجنة التوثيق الإعلامي، ومهمتها توثيق فعاليات المعرض والحفلات ويوميات الزائرين وتنقسم لاربع مجالات، التصوير

الفوتوغرافي، تصوير الفيديو، المونتاج، الكتابة والتوثيق الصحفى، ولجنة الاستعلامات والمعلومات.

وهناك لجنة الاستقبال والتوجيه للزائرين، و لجنة الجمهور والمراسم والعلاقات العامة حيث تتعدد الفعاليات والندوات الثقافية بالمعرض لتشمل وجود ١٢ قاعة، ومهمة أعضاء اللجنة تتمثل في استقبال الضيوف وصولاً للقاعة او للاستراحة، والإشراف على كل ما ينفذ بالقاعة من فعاليات.

يذكر أن برنامج "أنا متطوع" برنامج تطوعي تم تأسيسه لخدمة زوار المعرض فى عام 2018، وشهد خلال عام 2019 توسعا شمل مهاما جديدة فى إدارة المعرض.