وصف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أداء منتخب مصر لكرة اليد بالأداء الرجولي والبطولي، وذلك بعد فوزه على المنتخب الجزائري الشقيق بنتيجة " ٣٠، ٢٧"

وقال صبحي ان أبطال مصر أستطاعوا أن يحسموا اللقاء لصالحهم في شوطي المباراة الاول والثاني، حيث اتسمت المباراة بالقوة أمام واحد من أفضل منتخبات القارة في كرة اليد.

وطالب صبحي اللاعبين ببذل مزيد من الجهد في المباراة النهائية وتحقيق المعادلة الثنائية بالفوز بالبطولة والتأهل لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

واختتم صبحي بتهنئة الجهاز الفني والإداري وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة اليد ، بهذا الاداء الرائع والفوز الكبير الذي أسعد الشعب المصري.

وحرص الدكتور أشرف صبحي على تهنئة اللاعبين وصرف مكافأة إستثنائية لهم كما سيقوم بتجهيز مأدبة عشاء خاصه لهم.

وقد إحتفل وزير

يذكر ان وزير الشباب والرياضة قد غادر صباح اليوم الي الجمهورية التونسية الشقيقة لدعم ومساندة منتخب مصر لكرة اليد والذي ينافس على الفوز باللقب الأفريقي والتأهل لأولمبياد طوكيو.

اللاعبين وصرف مكافأة إستثنائية لهم كما سيقوم بتجهيز مأدبة عشاء خاصه لهم.وقد إحتفل وزير الرياضة مع رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وعدد من الجماهير من المدرجات حاملين علم مصر بهذا الفوز والذي يعتبر بوابة العبور لإقتناص كأس البطولة.يذكر ان وزير الشباب والرياضة قد غادر صباح اليوم الي الجمهورية التونسية الشقيقة لدعم ومساندة منتخب مصر لكرة اليد والذي ينافس على الفوز باللقب الأفريقي والتأهل لأولمبياد طوكيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة: أداء رجولي للاعبين وننتظر التتويج بالكأس الإفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.