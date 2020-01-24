لاعب الأهلي السابق يقترب من ناسيونال ماديرا

اقترب ماليك إيفونالاعب الاهلي السابق ونجم منتخب الجابون من الانضمام الي الدوري البرتغال خلال الفترة الحالية عبر فريق ناسيونال ماديرا. كشفت صحيفة أبولا البرتغالية ان المهاجم الجابوني ماليك إيفونا اقترب من الانضمام الي صفوف ناسيونال ماديرا علي سبيل الاعارة وذلك بعدما خرج من حسابات المدير الفني لفريق سانتا كلارا البرتغالي حيث شارك خلال الموسم الحالي في 3 مباريات فقط . الجابوني ماليك إيفونا اقترب من الانضمام الي صفوف ناسيونال ماديرا علي سبيل الاعارة وذلك بعدما خرج من حسابات المدير الفني لفريق سانتا كلارا البرتغالي حيث شارك خلال الموسم الحالي في 3 مباريات فقط . ويذكر ان اللاعب سبق وان لعب خلال مشواره للنادي الاهلي وحقق معه لقب الدوري قبل ان يرحل للدوري الصيني.

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