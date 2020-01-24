10 مشروعات لشباب القادة في مؤتمرهم الأقليمي على هامش الالعاب الافريقية للأولمبياد الخاص غد

تنطلق ظهر غد السبت أعمال المؤتمر الإقليمي لقمة الشباب، بمشاركة شباب وقادة للشباب من 10 دول عربية بالإضافة الى كوت ديفوار.

يأتي ذلك على هامش دورة الالعاب الافريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 23 وحتى 31 يناير الجاري.

وصرح سمير العدوى مدير برنامج الشاب بالأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بأن برنامج المؤتمر سوف يبدأ من خلال اغنية للمؤتمر اعدها مجموعه من المتطوعين ، وفيديو بعنوان قيادة من أجل الدمج اعده مجموعه من المتطوعين.

ويلقى سيرن بالمبو من الاولمبياد الخاص الدولي كلمة

ثم ماري ديفيز والمهندس ايمن عبد الوهاب ، وهناك توقيع اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة من خلال صندوق الأمم السكان.

كما تتحدث هادية حسنى لاعبه ومدربة وسوف تقوم بإذاعة المؤتمر ، كما يتحدث برايت فيلد شادي من بوتسوانا وهو متحدث رسمي باسم اللاعبين 2015-2019)، ثم هايدى حازم شابة من القادة ومريم عزب ولاعبه واميرة فرج تمثل الجامعة الامريكية .