شاهد.. جماهير الإسماعيلي تتظاهر ضد مجلس إدارة النادي

شنت جماهير النادي الإسماعيلي هجومًا على مجلس إدارة النادي اليوم الجمعة من أمام منفذ بيع تذاكر مباراة الدراويش والاتحاد السكندري في البطولة العربية.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل ضمن منافسات إياب دور

الثمانية في البطولة العربية.

وازدادت الأزمة بسبب عدم توفر العديد من التذاكر لكي يحصل عليها جماهير الإسماعيلي التي ترغب في الوقوف خلف ناديهم في البطولة العربية.

وطالبت جماهير الدراويش مجلس إدارة النادي بالرحيل بسبب سوء نتائج الفريق في البطولات المحلية وتأخر في إبرام صفقات تليق باسم النادي.

Advertisements

وكان تسلم مسئولو مجلس إدارة النادي تذاكر مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم الأربعاء الماضي وتم طرحها أمس الخميس واليوم الجمعة.

وكان الإسماعيلي أنهى مباراة الذهاب بالفوز بهدف دون رد سجلة محمد الشامي.