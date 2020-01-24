شاهد.. جماهير الإسماعيلي تتظاهر ضدد مجلس إدارة النادي

شنت جماهير النادي الإسماعيلي هجوماً على مجلس إدارة النادي اليوم الجمعة من أمام منفذ بيع تذاكر مباراة الدراويش والاتحاد السكندري في البطولة العربية.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري يوم الاحد المقبل ضمن منافسات اياب دور

الثمانية في البطولة العربية.

وازادت الأزمة بسبب عدم توفر العديد من التذاكر لكي يحصل عليها جماهير الإسماعيلي التي ترغب في الوقوف خلف ناديهم في البطولة العربية.

وطالبت جماهير الدراويش مجلس إدارة النادي بالرحيل بسبب سوء نتائج الفريق في البطولات المحلية وتأخر في ابرام صفقات تليق باسم النادي.

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وكان تسلم مسؤولي مجلس إدارة النادي تذاكر مباراة فريقة أمام الاتحاد السكندري يوم الاربعاء الماضي وتم طرحها أمس الخميس واليوم الجمعة.

وكان الإسماعيلي أنهى مباراة الذهاب بالفوز بهدف دون رد سجلة محمد الشامي.