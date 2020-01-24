صور .. جماهير الزمالك تتوافد على ستاد السلام قبل مواجهة مازيمبي

شهدت مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام تواجد جماهيري كبير لجماهير نادي الزمالك، قبل المباراة المرتقبة أمام مازيمبي الكونغولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتوافدت الجماهير على المدرجات بأعداد كبيرة، حيث حرصت على ترديد الهتافات والأغاني ومطالبة الفريق بالفوز بمواجهة اليوم وحسم الصعود إلىدور الثمانية.
ويواجه فريق الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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