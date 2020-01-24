الأهلي يعلن مواعيد تسليم تصاريح الاعلاميين لحضور مباراة النجم

اعلنت إدارة الإعلام بالنادي الأهلي عن موعد تسلم التصاريح الإعلامية الخاصة بحضور مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري الابطال.

وقالت اداراة الاعلام ان تسليم التصاريح الخاصة للإعلاميين سيكون اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ

السبت، على أن تتولى إدارة الإعلام إرسال قائمة بأسماء الصحفيين والمصورين إلى اتحاد الكرة، وهيئة استاد السلام، ومديرية أمن القاهرة؛ للتيسير على الزملاء في عملية الدخول والخروج، وأداء عملهم على الوجه الأكمل.

وتهيب إدارة الإعلام بالزملاء الصحفيين والمصورين الالتزام بالموعد المحدد لتسلم التصاريح الإعلامية الخاصة بحضور المباراة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي في التاسعة مساء بعد غدٍ الأحد، على استاد السلام في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.