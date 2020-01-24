طائرة الزمالك تهزم الاتحاد في الدوري

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى الزمالك على فريق الاتحاد السكندرى بنتيجه 3/2 فى عدد الأشواط فى المباراة التى أقيمت على صالة نادي الاتحاد بالإسكندرية ضمن مباريات الدورى العام للكرة الطائرة . فى المباراة التى أقيمت على صالة نادي الاتحاد بالإسكندرية ضمن مباريات الدورى العام للكرة الطائرة . يحتل الفريق المركز الثانى بجدول الدورى العام بعد حصوله على نقطتين من هذه المباراة وفريق الاتحاد نقطة.

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