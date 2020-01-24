نتيجة مباراة الوداد واتحاد العاصمة فى دوري أبطال أفريقيا

يستضيف الوداد المغربي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في أهم مباريات اليوم الجمعة 24-1-2020 لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بإدارة من الحكم الجابوني ايريك أوتوغو كاستان.
المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.
ويدخل الوداد المباراة بثوبًا جديد بعد تعاقده رسميًا مع المدرب الفرنسى “سيباستيان ديسابر”، المدير الفنى السابق لنادى “بيراميدز”، لتولى تدريب الفريق فى الفترة المقبلة خلفاً للمدرب الصربى “زوران مانولوفيتش” الذى تمت إقالته من منصبه مؤخراً.
ويحتل الوداد المركز الثانى فى المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، حيث تعادل في 3 مباريات وانتصر في مباراة واحدة ولم يخسر اي مباراة، ويضمن تأهله رسميًا لدور الثمانية بصحبة “صن داونز” فى حال فوزه على اتحاد العاصمة او فى حالة التعادل مع عدم انتصار “بترو أتلتيكو” على صن داونز.
بينما يحتل اتحاد العاصمة المركز الثالث برصيد نقطتين، حيث خسر في مناسبتين وتعادل في مثلهما ولم يحقق الفوز في اي مناسبة ويسعى لتحقيق الفوز الاول له في المسابقة الافريقية لإرضاء جماهيره.
ويحتل “ماميلودى صن داونز” الجنوب أفريقى صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وضمن التأهل رسميًا لدور الثمانية، قبل مواجهة نظيره “بترو أتلتيكو” الأنجولى صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين مساء السبت.
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