بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

لا تفوتك مشاهدة مباراة نادي الزمالك ومازيمبي في قمة مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا .. بث لحظة بلحظة عبر الخليج 365

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق علي محمد علي.

ويخوض الزمالك مباراة حاسمة لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث يسعى للفوز من أجل ضمان التأهل لربع النهائي.

ولن يعني فوز القلعة البيضاء تأهله فقط، بل كذلك تصدره لمنافسات المجموعة الأولى، لأول مرة على حساب مازيمبي.

ويحتل الزمالك الوصافة برصيد 7 نقاط، أما مازيمبي يتصدر برصيد 10 نقاط، وفي حالة التساوي بينهما سيتم الاحتكام للمواجهة المباشرة.

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يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، كانت قد انتهت لصالح الغربان الكونجولية بثلاثية نظيفة على ملعب “لوبومباشي”.

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الزمالك 0-0 مازيمبي

???? ملعب السلام (القاهرة -مصر)

???? دوري أبطال أفريقيا – دور المجموعات

تنطلق الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش

البث الكتابي المباشر لحظة بلحظة