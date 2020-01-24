نتيجة مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يستقبل نادي الزمالك على ملعب السلام قمة مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا، ضد فريق مازيمبي الكونجولي.

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق علي محمد علي.

ويخوض الزمالك مباراة حاسمة لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث يسعى للفوز من أجل ضمان التأهل لربع النهائي.

Advertisements

ولن يعني فوز القلعة البيضاء تأهله فقط، بل كذلك تصدره لمنافسات المجموعة الأولى، لأول مرة على حساب مازيمبي.

ويحتل الزمالك الوصافة برصيد 7 نقاط، أما مازيمبي يتصدر برصيد 10 نقاط، وفي حالة التساوي بينهما سيتم الاحتكام للمواجهة المباشرة.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، كانت قد انتهت لصالح الغربان الكونجولية بثلاثية نظيفة على ملعب “لوبومباشي”.

اضغط هنا للانتقال إلى صفحة نتيجة مباراة الزمالك ومازيمبي