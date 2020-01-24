اخبار الرياضه

الميركاتو الانجليزي | آرون موي لصفوف برايتون بعقد دائم

0 نشر
محمد مصطفى 0 تبليغ

Advertisements

وقع نادي برايتون اليوم الجمعة عقداً نهائيًا مع لاعب خط الوسط الأسترالي آرون موي لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام، وذلك بعد فترة قضاها اللاعب ضمن صفوف الفريق على سبيل الإعارة من نادي هيديرسفيلد تاون.

وكان موي 29/ عامًا/ قد خاض 111 مباراة مع هيديرسفيلد الذي إنضم له في البداية بعقد إعارة من مانشستر سيتي في 2016 .

وخلال 17 مباراة مع برايتون، الذي يدربه المدير الفني جراهام بوتر، سجل موي هدفين.

وقال بوتر “إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، وسيكون له دور بارز معنا، كنا نعرف ما سيقدمه آرون وقد أثبت أنه إضافة رائعة لفريقنا وأنه محترف هائل، داخل الملعب وخارجه.”

Advertisements

سيبدأ الميركاتو الشتوي بمدافع برايتون

لاعب برايتون مُنع من مواجهة بسبب تسريحته!

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الميركاتو الانجليزي | آرون موي لصفوف برايتون بعقد دائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا