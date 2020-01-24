الميركاتو الانجليزي | آرون موي لصفوف برايتون بعقد دائم

وقع نادي برايتون اليوم الجمعة عقداً نهائيًا مع لاعب خط الوسط الأسترالي آرون موي لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام، وذلك بعد فترة قضاها اللاعب ضمن صفوف الفريق على سبيل الإعارة من نادي هيديرسفيلد تاون.
وكان موي 29/ عامًا/ قد خاض 111 مباراة مع هيديرسفيلد الذي إنضم له في البداية بعقد إعارة من مانشستر سيتي في 2016 .
وخلال 17 مباراة مع برايتون، الذي يدربه المدير الفني جراهام بوتر، سجل موي هدفين.
وقال بوتر “إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، وسيكون له دور بارز معنا، كنا نعرف ما سيقدمه آرون وقد أثبت أنه إضافة رائعة لفريقنا وأنه محترف هائل، داخل الملعب وخارجه.”
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