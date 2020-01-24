الاتحاد الإنجليزي يحسم الأمر ويوقع غرامة على مانشستر يونايتد

فرض الاتحاد الإنجليزي اليوم الجمعة غرامة مالية على مانشستر يونايتد قيمتها 20 ألف جنيه إسترليني (26 ألف دولار)، بداعي السلوك غير اللائق من جانب لاعبيه خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام مضيفه ليفربول صفر / 2 يوم الأحد الماضي ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإعترف نادي مانشستر يونايتد بأنه أخفق “في ضمان تصرف لاعبيه بشكل منظم.”

ويتعلق الأمر بالأحداث التي وقعت عند الدقيقة 26 من المباراة، حيث أشار الحكم كريج باوسون بإحتساب هدف لروبرتو فيرمينو لاعب ليفربول، في الوقت الذي التف فيه لاعبو مانشستر حول الحكم إحتجاجًا على القرار، إثر تعرض ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر لعرقلة من جانب فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، قبيل تسجيل الهدف.

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وحصل دي خيا على إنذار إثر إحتجاجه، قبل أن يعلن الحكم عن إلغاء الهدف بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).

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