بث مباشر | مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة النصر والاتفاق، والمقرر لها بعد عصر اليوم الجمعة 24-1-2020، ضمن الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري السعودي.

تنطلق هذه المباراة على ملعب نادي الاتفاق في تمام الساعة 14:55 بتوقيت جرينيتش، 16:55 بتوقيت مصر، 17:55 بتوقيت السعودية.

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النصر 1-0 الاتفاق

ستاد الأمير محمد بن فهد (الدمام-السعودية)

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الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 15

انتهت

أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة النصر والاتفاق

سيكون معكم في هذا البث “ محمود ماهر ” لمدة 90 دقيقة من مركز البث المباشر.

” لمدة 90 دقيقة من مركز البث المباشر. يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة متخلفًا بنقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

يحتل الاتفاق المركز ال11 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، ويسير الفريق على سطر ويترك آخر في الجولات الخمس الماضية، حيث فاز في مناسبتين وخسر في مثلهما وتعادل مرة كانت في الجولة الماضية أمام ضمك المتعثر 2/2.

يبتعد الاتفاق عن منطقة الهبوط بفارق 3 نقاط فقط، حيث يحتل اتحاد جدة المركز ال13 برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الفتح المركز الـ 14 برصيد 10 نقاط.

تشكيلة النصر اليوم: براد جونز – عبد الرحمن العابد – عمر هوساوي – مايكون – سلطان الغانم – بيتروس – عبد الله الخيبري– أحمد موسى – نور الدين أمرابط – جوليانو – عبد الرزاق حمدالله

تشكيلة الاتفاق اليوم: رايس مبولحي – صالح القميزي – سيدريك يامبيري – فيليب كيش – سعد خيري – ابراهيم محنشي – حامد الغامدي – محمد الكويكبي – نعيم سليتي – صلاح العمري – هزاع الهزاع

1″ صافرة بداية المباراة…الاتفاق بالاخضر والأبيض على اليمين…والنصر بالاصفر على اليسار.

3″ ???? تصوووووووووووووووويبة من ظهير النصر “عبد الرحمن عبيد” من حوالي 30 ياردة، تذهب في ارتفاع صعب على حارس الاتفاق، لكنها تمر جوار القائم الأيسر بياردة واحدة.

3″ ???? أول فرصة حقيقية في المباراة من نصيب النصر..لكن ماذا عن الكرات التي ستأتي بين الثلاث خشبات؟ هل ستمر بسهولة من رايس مبولحي؟ لا أعتقد.

5″ ❌???? بيتروس يحصل على خطأ من أمام منطقة جزاء الاتفاق، ينفذها حمدالله بشكل سيء في الحائط البشري.

20″ السيطرة للنصر على مدار الدقائق الماضية..

27″ ???????? التغيير الأول للنصر بخروج عمر هوساوي ونزول نايف سعيد الماس. اضطراري بسبب الاصابة.

34″ جووووووووووووول…الظاهرة عبد الرزاق حمدالله يفتح باب التسجيل في هذه المباراة بترجمة عرضية أحمد موسى من الجهة اليسرى لهدف أول.

34″ ???? مرور رهيب من النجم النيجيري “أحمد موسى” داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة مذهلة لمدافع الاتفاق سيدريك يامبيري على الجهة اليسرى، قبل أن يمرر عرضية أرضية نحو حمدالله الذي وضعها بالقدم اليمنى من لمسة واحدة على خط الستة ياردات داخل المرمى، صعبة صعبة على رايس مبولحي..

36″ نور الدين أمرابط يرسل كرة عرضية جميلة من الجهة اليمنى يشتتها سيدريك يامبيري برأسه قبل حمدالله.

37″ ضغط شرس من النصر .. حمدالله يحاول رد الهدية إلى أحمد موسى لكن الكرة لم تكتمل وقطعت من دفاع الاتفاق لتذهب إلى ركنية.

38″ المباراة اشتعلت في دقائقها الأخيرة بعد حالة من الفراغ بين الدقيقة 20 لـ 30.

40″ النصر يُبعد في عملية استرداد الكرة بالضغط العالي على الخصم من منتصف الملعب.

42″ الاتفاق يظهر بمستوى متواضع أكثر من ذلك الذي ظهر به في مباراة كأس خادم الحرمين أمام الهلال قبل عدة أيام.

45″ صافرة نهاية الشوط الأول..بتفوق النصر على الاتفاق 1-0

استراحة ونعود..