رياضة | لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.. 7 ملامح حددت ليفربول كبطل منتظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.. 7 ملامح حددت ليفربول كبطل منتظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاوز ليفربول يوم أمس واحدة من أصعب إختباراته في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حينما تخطى عقبة ولفرهامبتون واندررز بثنائية مقابل هدف، وذلك في المرحلة 24 من البريمييرليج.

ولم يكن ليفربول الطرف الأفضل في أمسية ملعب "مولينوكس" الصعب يوم أمس، إلا أنه ليفربول قرر إرتداء ثوب البطل، لتصبح مسألة تتويجه باللقب الغائب عن الفريق مسألة وقت ليس إلا.

ونرصد لكم في هذا التقرير، بعض ملامح كتيبة يورجن كلوب في هذا الموسم الإستئائي، والتي جلعت من ليفربول بطلاً منتظراً، للدوري الأقوي في العالم، الذي حوله ليفربول هذا الموسم لدوري عديم المنافسة.

الانطلاقة النارية

خلال 23 مباراة، لم يفقد ليفربول سوى نقطتين فقط، ليحصل على 67 نقطة من أصل 69 نقطة متاحة، محققاً الإنطلاقة الأقوى في تاريخ الدوريات الخمس الكبري، ولصبح ليفربول في الوقت الحالي فريقاً لا يقهر.

انتصارات صعبة

فاز ليفربول بعشر مباريات في مسيرته هذا الموسم بفارق هدف وحيد، وهي إحصائية تشير لعقلية الفوز لذى كتيبة كلوب، والتوفيق الكبير الذي يلازم الريدز هذا الموسم.

التفوق على حامل اللقب

بالإضافة للفوز في المباراة المباشرة بينهما في الدوري، تفوق ليفربول على رقم مانشستر سيتي الخالد في الدوري الإنجليزي.

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وحقق السيتي 100 نقطة في موسم 2017/2018 في إنجاز غير مسبوق في الكرة الإنجليزية، إلا أن ليفربول الآن يتفوق بخمس نقط أكثر مما حققه الفريق السماوي في الموسم المئوي، إذ جمع مانشستر سيتي 62 نقطة بعد 23 جولة مقابل 67 نقطة للريدز.

التفوق على بطل الثلاثية

حقق مانشستر يونايتد بطل الثلاثية التاريخية موسم 1998/1999 22 فوزاً فقط في مشوار حصوله على الدوري الإنجليزي، وهو ما حققه ليفربول حتى الآن مع تبقى له 15 مباراة كاملة.

الحصن الدفاعي

كان هدف خيمينيز بمساعدة أداما تراوري هو الأول في شباك ليفربول بعد 725 دقيقة دون إهتزاز للشباك، منذ ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون الذي إنتهى بنتيجة 5-2.

سلسلة اللا هزيمة

أصبح ليفربول صاحب المركز الخامس من حيث أطول سلاسل اللاهزيمة في الكرة الإنجليزية بشكل عام، حيث وصل للمباراة رقم 40 دون هزيمة، في المركز الخامس خلف تشيلسي (40 مباراة) و نوتنجهام فوريست (42 مباراة) وهيدرسفيلد تاون في الدرجة الثانية (43 مباراة) وأرسنال (49 مباراة).

القفزة القوية

بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي يناير عام 2019، خاض الفريق 40 مباراة بواقع 35 فوز وخمس تعادلات، ليحقق الفريق 110 نقطة من أصل 120 نقطة متاحة منذ تلك الهزيمة التي سببت في ضيع اللقب خلال الموسم الماضي بفارق نقطة.