رياضة | رسميا.. المقاولون العرب يضم أيمن حفني

أعلن نادي المقاولون العرب تعاقده مع أيمن حفني صانع ألعبا فريق مصر المقاصة لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وانضم أيمن حفني بشكل رسمي للمقاولون العرب وخاض أول مران اليوم الجمعة مع الفريق تمهيداً للدخول في حسابات المباريات القادمة.

وكان حفني قد انضم لمصر المقاصة من الزمالك مطلع هذا الموسم لكن فشلت إجراءات قيده مع الفريق الفيومي وهو ما أدي لاغلاق قائمة المقاصة

ورحب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون بوصول أيمن حفني للفريق قائلا: أيمن حفني لاعب كبير وإضافة قوية للفريق، موضحًا أن خبرات حفني تجعله أحد أهم صفقات الفريق.