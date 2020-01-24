رياضة | مدافع الوليدية رابع صفقات بترول أسيوط في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الوليدية رابع صفقات بترول أسيوط في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي بترول أسيوط، في التعاقد مع، أحمد صبحي، مدافع نادي الوليدية، في رابع صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بدوري القسم الثاني.

وسبق للترول ضم كلاً من، خالد مايز مهاجم الإعلاميين السابق، ومصطفي عبدالفتاح ( كازلوف) مهاجم المنيا، والغاني كوامي أبو لاعب وسط أبوتيج .

ويحتل الفريق الأسيوطي المركز الساس في المجموعة برصيد 17 نقطة.

وكان الفريق قد فاز في آخر مبارياته خارج ملعبه علي فريق طهطا بهدفين مقابل هدف.

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يقود الفريق جهاز فني مكون، محمد عبدالسميع، مدير فني ،سيد حسن، مدرب عام، محمود دياب، مدرب، حسين علي، مدرب حراس مرمى، محمود صبرة، طبيب ،أحمد جلال، أخصائي علاج طبيعي، ياسر سمير، مدير إداري .

ترتيب المجموعة الأولي

١- البنك الأهلي ٢٥ نقطة

٢- الألومنيوم ٢٥ نقطة

٣- بني سويف ٢٤ نقطة

٤- قنا ٢٠ نقطة

٥- تليفونات بني سويف ١٩ نقطة

٦- بترول أسيوط ١٧ نقطة

٧- المنيا ١٥ نقطة

٨ - الإعلاميين ١٥ نقطة

٩- سوهاج ١٥ نقطة

١٠- الفيوم ١٣ نقطة

١١- ديروط ٥ نقاط

١٢- طهطا ٤ نقاط