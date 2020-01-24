رياضة | الأهلي يتفق مع صفقة مفاجئة لضمها في الصيف

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توصلت إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع أحمد حجازي لعودته من جديد للفريق بعد رحلة احترافه مع فريق وست بروميتش الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع حجازي خلال فترة الانتقالات الشتوية إلا أن النادي لم يتوصل لاتفاق مع اللاعب ولكنه عقد اتفاق مبدئي معه على العودة للفريق في الصيف المقبل.

ووافق حجازى على العرض المبدئي من الأهلي بالعودة للفريق في الصيف وذلك في حالة رحيله عن وست بروميتش الإنجليزي.