رياضة | فوز ميت غمر وسماد طلخا وتعادل مركز شباب بلقاس بالقسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز ميت غمر وسماد طلخا وتعادل مركز شباب بلقاس بالقسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات القسم الرابع بالدقهلية، بمجموعتيه إقامة ٥ مواجهات، بكل مجموعة، حيث شهد المجموعة الأولى تعادل مركز شباب بلقاس خارج ملعبه، أمام الوصيف فريق مركز شباب ميت غمر بدون اهداف، ليحافظ بلقاس على فارق ٤ نقاط بينه وبين الوصيف.

واستغل ميت غمر تعثر أصحاب الصدارة وعاد بفوز كبير بثلاثية نظيفة من ملعب شاوة فيما حقق المعصرة فوزا صعبا على إتحاد السنبلاوين بهدفين مقابل هدف.

تمكن فريق مركز شباب السنبلاوين من تحقيق الفوز على ضيفه طلخا بهدفين مقابل هدف فيما تمكن أجا من الفوز على ضيفه الستامونى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

بالمجموعة الثانية، إنتهت قمة الجولة بين فريق الخيارية المتصدر وضيفه فريق شها بالتعادل السلبي، فيما تمكن منية النصر من تحقيق فوز هام وصعب على حساب فريق الجمالية بهدف دون مقابل.

وعاد عزب أشمون بفوز غالى من أرضية مستضيفه الشال والمنشية، وحقق سماد طلخا الفوز على حساب، مستضيفه شباب القباب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مباراة ميت سلسيل وضيفه جزيرة القباب.

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ترتيب فرق المجموعة الأولى - القسم الرابع

١- شباب بلقاس ٢٣ نقطة

٢- شباب ميت غمر ١٩ نقطة

٣- ميت غمر ١٨ نقطة

٤- شباب أجا ١٧ نقطة

٥- شباب السنبلاوين ١٢ نقطة

٦- بطرة ١١ نقطة

٧- طلخا ١٠ نقاط

٨- إتحاد السنبلاوين ١٠ نقاط

٩- المعصرة ١٠ نقاط

١٠- شاوة ٦ نقاط

١١- الستامونى نقطتين

ترتيب فرق المجموعة الثانية - القسم الرابع

١- الخيارية ٢٣ نقطة

٢- منية النصر ٢٢ نقطة

٣- شها ٢٠ نقطة

٤- ميت سلسيل ١٦ نقطة

٥- الجمالية ١٣ نقطة

٦- سماد طلخا ١١ نقطة

٧- عزب أشمون ١١ نقطة

٨- كفر الأطرش ٨ نقاط

٩- جزيرة القباب ٦ نقاط

١٠- الشال والمنشية ٤ نقاط

١١- شباب القباب ٤ نقاط