رياضة | هل تتغير خطة برشلونة مع المدرب الجديد ؟.. كيكي سيتين يُجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تتغير خطة برشلونة مع المدرب الجديد ؟.. كيكي سيتين يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته البالغة من المجهود الكبير الذي يقوم به اللاعبين في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن البارسا يملك كوكبة من افضل اللاعبين في العالم.

وقال سيتين في تصريحات صحفية : "‏اللعب بثلاثة مدافعين ليس اختبارا، وبعد ان لعبنا بهذه الطريقة يجب ان نرى ما اذا كان هناك خطأ، وفي إيبيزا كان هناك بعض التفاصيل ليست واضحة، وهذا يساعدنا على تحسينها عندما تختار هذه الخطة".

وأشار : "‏لا يعني هذا اننا سنلعب دائما بـ 3 مدافعين، لقد غيرنا الخطة في آخر 10 دقائق في إيبيزا، وكان هناك مساحات اكبر، وهناك مباريات سنفوز بها في الدقائق الاخيرة، وفي إيبيزا الخصم شعر بالارهاق، واستفدنا من ذلك أرهقنا الخصم بالاستحواذ على الكرة، وفي الدقائق الأخيرة انتصرنا".

وأضاف : "‏علينا ان نعمل لدمج المفاهيم في اللاعبين، وعلينا أن نقرأ المفاهيم بشكل أفضل، وسنحاول القيام بها المشكلة هي أن كل شخص يعمل بطريقته، ويعتمد على ما يفعله الشخص الآخر أيضا، هذا التنسيق بين اللاعبين مهم للغاية".