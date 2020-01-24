رياضة | جولدى يتعاقد مع مارسيلو نجم جبل طارق الإسبانى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولدى يتعاقد مع مارسيلو نجم جبل طارق الإسبانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادى جولدى برئاسة هانى سعيد الحصول على توقيع اللاعب محمد اشرف الشهير بمارسيلو وذالك لمدة موسمين ونصف وذالك بعد عودة اللاعب من فترة احتراف قصيرة لمدة عام بدورى جبل طارق الإسبانى

وقد استطاع حمزة عبدالوهاب مديد شؤون اللاعبين بالجمعية ان ينهى إجراءات التعاقد على اللاعب وسوف يشارك مع الفريق خلال منافسات الدرجة الثالثة

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يذكر ان مارسيلو كان قد حصل على المركز الرابع على مستوى الوطن العربي برنامج ( ذافكتيريوس ) للمواهب

والذى كان يحكم فية عدد من النجوم العالمين منهم رونالدينهو وتيرى هينرى ومايكل بالاك ومحمد بركات وميشيل سلجادو ولويس فيجو واليسندروا دلبيرو

وقال اللاعب ان يتمنى أن يظهر بشكل متميز فى مركز الظهير الأيسر وان يساهم فى صعود الفريق لدورى الدرجة الأولى

وأضاف انة يتقدم بخالص الشكر لجمعية اللاعبين المحترفين التى وقفت إلى جانبة خلال الفترة الأخيرة وذالك من خلال مشاركتة فى المعسكر التأهيلي الأخيرة التى اقامتة الجمعية