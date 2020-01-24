رياضة | المصائب تنهال على فالنسيا قبل معركة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصائب تنهال على فالنسيا قبل معركة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق فالنسيا الإسباني ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة برشلونة يوم غد السبت في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني على ملعب الميستايا معقل فريق الخفافيش.

واكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية على أن فالنسيا سيفقد بشكل رسمي أربعة لاعبين مهمين داخل الفريق الأول أمام برشلونة في معركة الغد.

واشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن فالنسيا سيفقد خدمات حارسه الأساسي سيلسين وجيديس وكريستيانو بيتشيني بسبب الإصابة والقائد باريخو بسبب الإيقاف.

وكان فالنسيا قد حاول في الساعات الماضية تقديم استئناف للاتحاد الإسباني لرفع العقوبة على باريخو بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية إلا أن الاتحاد رفض الاستئناف المقدم ليغيب اللاعب عن مباراة برشلونة بشكل رسمي.