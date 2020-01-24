رياضة | برج العرب يوقف انتصارات المصري السلومي بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برج العرب يوقف انتصارات المصري السلومي بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد فريق برج العرب بنقطة ثمينة بعد تعادلة مع فريق المصري السلوم في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم بملعب مركز شباب مطروح في ختام الجولة الثانية عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح.

التعادل رفع رصيد المصري السلومي رصيدة للنقطة 17 بينما رفع برج العرب رصيدة للنقطة الـ 11.

وكانت مباريات الجولة قد بدأت بالأمس بثلاث مباريات نجح في الأولي فريق مطروح من خطفة نقطة ثمينة خارج ملعبة من مركز شباب الحمام بعد تعادلة في اللحظات الأخيرة 1/1 ليزداد موقف مركز شباب الحمام صعوبة بعد إرتفاع رصيدة للنقطة السابعة في المركز قبل الأخير، بينما رفع مطروح رصيدة عند النقطة 16.

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وفي ملعب المدينة الشبابية بالأسكندرية تعادل فريق الجزيرة مع فريق الحرية بهدف لكل فريق ليرفع الجزيرة رصيدة عند النقطة 19 في المركز الأول مع الهلال، بينما رفع الحرية رصيدة عند النقطة 14في المركز الخامس.

وتعادل فريق شباب الضبعة مع فريق الشرطة المطروحي بهدفين لكل منهما ليرفع شباب الضبعة رصيدة للنقطة الـ 13، ورفع الشرطة المطروحي رصيدة للنقطة ال5 ويظل في قاع الجدول.

ترتيب المجموعة الثانية عشر (ب)

1- الهلال 19نقطة

2- الجزيرة 19نقطة

3- المصري السلوم 17نقطة

4- مطروح 16نقطة

5- الحرية 14نقطة

6- شباب الضبعة 13نقطة

7- برج العرب 11نقاط

8- م.شباب الحمام 7نقاط

9- الشرطة 5نقاط