رياضة | المصري "عيّاد" يشارك في معسكر أهلي جده السعودي لتنس الطاولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري "عيّاد" يشارك في معسكر أهلي جده السعودي لتنس الطاولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك اللاعب المصري محمد منصور عياد في المعسكر التدريبي لنادي أهلي جده السعودي الذي إنطلق في يناير الحالي ويسمتر حتى مارس 2020.

وحصل عيّاد مع نادي انبي على المركز الثاني، في الدوري الممتاز، والمركز الثاني في كأس مصر والمركز التاني على مستوى أفريقيا في المغرب.

ويعد عيّاد من اللاعبين أصحاب الخبرات في لعبة التنس، حيث شارك في العديد من البطولات مع الأندية المصرية، والمنتخب الوطني، وحقق خلالها أكثر من ميدالية متنوعة خلال السنوات السابقة. ويسعى اللاعب لتحقيق بطولة اسبوع شباب الجامعات للمره الثالثة على التوالي وبطولة جمعات مصر.