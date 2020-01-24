رياضة | ​فيدرر​ ينجح بحسم التأهل للدور الرابع من ​بطولة استراليا المفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ​فيدرر​ ينجح بحسم التأهل للدور الرابع من ​بطولة استراليا المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن منافسات الدور الثالث خلال ​​​​​​بطولة ​​استراليا​​​ المفتوحة​​​​ للرجال​ أولى ​بطولات الغراند سلام​ الاربعة الكبرى التي تبلغ قيمة جوائزها 29,687,000$، نجح روجر ​فيدرر​ بحسم التأهل للدور الرابع من ​بطولة استراليا المفتوحة​ بعد فوزه الصعب على ​جون ميلمان​ بنتيجة 6 - 4 و6 - 7 و4 - 6 و6 - 4 و6 - 7.

وبهذا الانتصار حقق فيدرر رقماً تاريخياً حيث وصل للفوز رقم 100 في بطولة أستراليا المفتوحة كثاني مرة يصل فيها لاعب لهذا الرقم في بطولة غراند سلام واحدة بعد 100 انتصار له أيضًا في ويمبلدون.

كما وصل فيدرر لثمن النهائي رقم 18 في بطولة استرالياً معادلاً رقمه في بطولة ​اميركا​، وهو ثمن النهائي الـ67 في بطولات الغراند سلام ككل (18 في اميركا واستراليا، 17 في ويمبلدون، 14 في رولان غاروس).

واصبح المايسترو أكثر اللاعبين تحقيقًا للإنتصارات بمباريات من خمس مجموعات في بطولات الغراند سلام، معادلاً ​بيت سامبراس​ في الصدارة بـ 29 فوز، في حين حقق الصربي نوفاك ​ديوكوفيتش​ 27 انتصار مقابل 26 للاسترالي ​ليتون هيويت​ و25 فوز لمارين سيليتش.