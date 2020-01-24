اونلاين | تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي اليوم مجانًا CAF Champions League

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي اليوم مجانًا CAF Champions League والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

zamalek الزمالك ضد مازيمبي استقبل بأقوى اشارة تردد قناة تايم سبورت الفضائية الرياضية الجديد 2020 عبر القمر الصناعي نايل سات nail sat.

إلى كل عشاق الرياضة في مصر والوطن العربي ونقدم لكم اليوم تقريرًا مفصلًا عن تردد قناة تايم سبورت Time sports عبر التردد الأرضي.

فيبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية عن التردد الخاص بالقناة الرياضية المصرية تايم سبورت من أجل متابعة الدوري المصري وجميع البرامج الرياضية المذاعة عبر القناة، خاصةً مباريات النادي الأهلي ونادي الزمالك باعتبار ان اغلب مشجعي الرياضة يلتفون حول أحد الفريقين لمتابعة المباريات الهامة والبطولات والدوريات التي يتأهل فيها الفريقين إلي النهائيات.

أحدث تردد قناة تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات

قناة تايم الرياضية المعروفة بتايم سبورت التي يبحث الكثير من محبي الرياضة عن التردد الخاص بها تايم سبورت ٢٠٢٠ تعتبر من القنوات التي تبث عبر البث الفضائي من خلال القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى البث الأرضي. وإليكم تردد قناة تايم سبورت على النايل سات:

القمر الصناعي : نايل سات

التردد: 11449

الاستقطاب:أفقي

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معدل الترميز: 27500

أرضي UHF 32

تتميز قناة تايم سبورت بتعدد البرامج الرياضية التي تقدمها ما بين برامج تحليلية بعد كل مباراة لتقييم أداء اللاعبين والأخطاء التحكيمية وتشكيلة اللاعبين، وكذلك تقدم العديد من البرامج الحوارية عن الرياضة.

الجدير بالذكر أن قناة تايم سبورت لا يقتصر البث الخاص بها علي مباريات كرة القدم، بل تقوم ببث العديد من الألعاب الرياضية الأخرى مثل كرة السلة َوكرة اليد والألعاب الأوليمبية.

وإليكم بعض المعلومات الخاصة بالقناة، انطلق بث القناة في يوم السبت 25 مايو 2019م، في إطار التحضيرات لاستضافة البطولة الإفريقية، واستقطبت القناة عددًا من مشاهير التعليق والتحليل وتقديم البرامج الرياضية لمواكبة الحدث، كما قامت الهيئة الوطنية للإعلام بتقوية إشارة البث الرقمي الأرضي في كافة محافظات الجمهورية لتمكين الجمهور من استقبال بث القناة بسهولة في كافة محافظات الجمهورية.

zamalek الزمالك ضد مازيمبي استقبل بأقوى اشارة تردد قناة تايم سبورت الفضائية الرياضية الجديد 2020 عبر القمر الصناعي نايل سات nail sat

