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برشلونة أمام ليغانيس وريال مدريد يواجه سرقسطة في كأس إسبانيا

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أحمد مجدي 0 تبليغ

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الجمعة 24 يناير 2020

أوقعت قرعة دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الجمعة فريق برشلونة في مواجهة على أرضه أمام ليغانيس بينما سيحل ضيفا على ريال سرقسطة المنتمي للدرجة الثانية.

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ويتساوى برشلونة وريال مدريد في رصيد النقاط ويتقاسمان صدارة ، ويحتل ليغانيس المركز 19 وقبل الأخير، بينما ريال سرقسطة في المركز الرابع في دوري الدرجة الثانية.

وسيلتقي فالنسيا حامل اللقب مع كولتورال ليونيسا المنتمي للدرجة الثالثة الذي فجر واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة حين أطاح بأتليتيكو مدريد يوم الخميس. 

وحقق برشلونة، الفائز باللقب 30 مرة، فوزًا صعبًا في دور 32 بنتيجة 2-1 أمام إيبيزا المنافس في دوري الدرجة الثالثة، أما ريال مدريد فحقق الفوز بنتيجة 3-1 أمام أونيونستاس المنتمي أيضا للدرجة الثالثة، وستقام المباريات في 29 يناير الجاري.

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