برشلونة أمام ليغانيس وريال مدريد يواجه سرقسطة في كأس إسبانيا

الجمعة 24 يناير 2020

أوقعت قرعة دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الجمعة فريق برشلونة في مواجهة على أرضه أمام ليغانيس بينما سيحل ريال مدريد ضيفا على ريال سرقسطة المنتمي للدرجة الثانية.

Advertisements

ويتساوى برشلونة وريال مدريد في رصيد النقاط ويتقاسمان صدارة الدوري الإسباني، ويحتل ليغانيس المركز 19 وقبل الأخير، بينما ريال سرقسطة في المركز الرابع في دوري الدرجة الثانية.

وسيلتقي فالنسيا حامل اللقب مع كولتورال ليونيسا المنتمي للدرجة الثالثة الذي فجر واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة حين أطاح بأتليتيكو مدريد يوم الخميس.

وحقق برشلونة، الفائز باللقب 30 مرة، فوزًا صعبًا في دور 32 بنتيجة 2-1 أمام إيبيزا المنافس في دوري الدرجة الثالثة، أما ريال مدريد فحقق الفوز بنتيجة 3-1 أمام أونيونستاس المنتمي أيضا للدرجة الثالثة، وستقام المباريات في 29 يناير الجاري.