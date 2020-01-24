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21 لاعبًا في معسكر المصري استعدادًا لمباراة نواذيبو بالكونفيدرالية

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، مساء اليوم الجمعة، في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية، استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بضيفه فريق نواذيبو الموريتاني، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غدٍ الأحد، على ستاد الإسكندرية.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، عن قائمة لاعبيه المنتظمين في المعسكر والتي تضم 21 لاعبًا على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبدالفتاح، محمد شحاتة.

خط الدفاع: أحمد شوشة، سعيدو سيمبوريه، كريم العراقي، بهاء مجدي، عمر كمال.

خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، حسن على، حجاج عويس، إسلام عطية، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، محمد جابر، أحمد عادل «»، حسين رجب، شيخ موكورو.

خط الهجوم: محمود وادي، أوستين أموتو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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