شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتسلم البطاقة الدولية لـ«بن يوسف».. واللاعب جاهز للمشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت منذ قليل البطاقة الدولية الخاصة بالمهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف، المنضم حديثًا للفريق الأول لركة القدم بنادي الإسماعيلي، ليصبح اللاعب جاهزا للمشاركة ضمن صفوف الفريق.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، سيتم قيد اللاعب بالقائمة المحلية والعربية ليصبح متاح للعب مع الفريق في المواجهات المقبلة اعتبارا من لقاء الاتحاد السكندرى يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات جولة الإياب من دور الـ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكانت إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، قد تعاقدت مع اللاعب الدولى قادما من الاتفاق السعودى في سبيل تدعيم الجانب الهجومى للفريق.