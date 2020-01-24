شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوي لثلاثي حراسة مرمى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى بالفريق في مران الفريق الجماعي الذي اقيم ظهر اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.
وشهدت التدريبات مشاركة الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، حيث حصل اللاعبون على وحدات تدريبية متنوعة قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة رفقة باقي اللاعبين.
ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء بعد غدٍ الأحد، على استاد السلام، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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