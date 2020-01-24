برشلونة أمام ليغانيس وريال مدريد يواجه سرقسطة في كأس إسبانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020
أوقعت قرعة دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الجمعة فريق برشلونة في مواجهة على أرضه أمام ليغانيس بينما سيحل ريال مدريد ضيفا على ريال سرقسطة المنتمي للدرجة الثانية.
ويتساوى برشلونة وريال مدريد في رصيد النقاط ويتقاسمان صدارة الدوري الإسباني، ويحتل ليغانيس المركز 19 وقبل الأخير، بينما ريال سرقسطة في المركز الرابع في دوري الدرجة الثانية.
وسيلتقي فالنسيا حامل اللقب مع كولتورال ليونيسا المنتمي للدرجة الثالثة الذي فجر واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة حين أطاح بأتليتيكو مدريد يوم الخميس.
وحقق برشلونة، الفائز باللقب 30 مرة، فوزًا صعبًا في دور 32 بنتيجة 2-1 أمام إيبيزا المنافس في دوري الدرجة الثالثة، أما ريال مدريد فحقق الفوز بنتيجة 3-1 أمام أونيونستاس المنتمي أيضا للدرجة الثالثة، وستقام المباريات في 29 يناير الجاري.
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