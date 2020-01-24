كلوب: لم نحسم لقب البريميرليج وسنخوض لقاء شروسبوري بالبدلاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020

أكد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول أن لقب الدورى الإنجليزى لم يحسم بعد لمصلحة الريدز على الرغم من فارق النقاط الكبير مع مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى. وتغلب ليفربول أمس الخميس على مضيفه وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "مولينيو" فى ختام منافسات الجولة الـ 24 من البريميرليج، ليحتل الريدز الصدارة برصيد 67 نقطة بفارق 16 نقطة عن السيتى الوصيف مع وجود مواجهة مؤجلة لليفربول أمام وست هام يونايتد. وتحدث كلوب فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة شروسبورى تاون المقرر إقامتها مساء الأحد فى دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزى قائلا :"بصراحة لم أسمع بهذه العبارة (دورى اللا هزيمة) خلال أربع سنوات ونصف لى هنا، هل يعنى ذلك أنه سيحدث؟ لانهتم بذلك، لكم أن تتخيلوا أننا لم نتأهل لدورى الأبطال بعد". وتابع كلوب قائلا :"نحن نركز على المباراة المقبلة والتى هى أمام شروسبرى ثم وست هام وساوثهامبتون، ونحصل على أسبوع راحة ثم ننطلق مجدداً، شكراً على كل ما تقولونه واذا كانت هنالك أقوال سلبية فلست مهتماً، لم يُحسم شيء بعد". وواصل المدير الفنى قائلا :"المباراة الأخيرة كانت مثال جيد على وضعيتنا بالوقت الراهن، لم تكن مباراة سهلة أبداً وتوجب علينا القتال بكل مانملك، وهذا ما يمكننا فعله ومانحن مركزين عليه". وعن التشكيلة المنتظرة للقاء شروسبورى قال :"ستكون مشابهة للتشكيلة التى لعبت أمام ايفرتون، سندخل بلاعبين جاهزين ولاعبين كانوا مصابين وعادوا معنا، سيكون من المنطقى إشراكهم، انهم بحالة جيدة ونريد التأهل للدور المقبل".

